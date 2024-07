Trofeo Berlusconi 2024, UFFICIALE: ecco tutti i DETTAGLI sulla sfida tra Milan e Monza

Trofeo Berlusconi 2024, UFFICIALE: c’è la data della sfida tra Milan e Monza! Ecco TUTTI i dettagli sulla seconda edizione

C’è la data ufficiale della sfida tra Milan e Monza valida per la seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi“.

Dopo la prima edizione che si è tenuta la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il match è in programma per la prima volta a San Siro per martedì 13 agosto con fischio d’inizio alle ore 21. Si tratterà dell’ultima amichevole rossonera prima dell’inizio della stagione e seguirà la tournée americana. Inoltre, la sfida sarà visibile in diretta tv su Canale 5.