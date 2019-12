Trotta: «Impacciati in avvio. C’è rammarico per come è andata a finire» – VIDEO

Marcello Trotta, attaccante in forza al Frosinone, si esprime dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Parma di D’Aversa – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – La sconfitta contro il Parma estromette il Frosinone di Marcello Trotta dalla Coppa Italia. I crociati hanno superato gli avversari grazie a un rigore conquistato in pieno recupero.

«Siamo stati impacciati in avvio, c’è rammarico per come è andata a finire», commenta l’attaccante ciociaro in zona mista al termine dei 90′. A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio che porta la sua firma.