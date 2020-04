Trump annuncia: «Sport americano presto in campo» – VIDEO

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rassicura i cittadini americani: lo sport ripartirà a breve nonostante l’emergenza Coronavirus

Nonostante l’attuale stop per i campionati e le manifestazioni sportive in tutto il mondo, Donald Trump assicura che negli Stati Uniti si ritornerà a giocare molto presto, a dispetto dei poco rassicuranti numeri sui contagi del Coronavirus.

«Non vogliamo tenere chiuso il Paese per mesi, riapriremo. Questo Paese non era pensato per questo, pochi lo erano, ma dobbiamo riaprirlo. Ho parlato con i leader di tutte le discipline sportive, loro vogliono tornare a giocare e torneranno. Non possono continuare così, gli sport non sono stati progettati per questo come non lo è neanche la nostra Nazione. Il fatto è che dobbiamo e vogliamo tornare presto, molto presto».