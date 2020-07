Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne

«Verratti è pronto per giocare. Abbiamo optato per un 4-4-2 e la scelta era tra lui e Leo Paredes. È la prima volta che lascio Marco in panchina ma è pronto al 100%. È stata una decisione difficilissima perchè entrambi meritavano di giocare».