Tuchel: «Icardi? Bene i due gol, ma può ancora migliorare» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato al termine della vittoria contro il Reims

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato al termine della vittoria in casa del Reims per 2-0; arrivata grazie alla doppietta di Mauro Icardi.

«Era necessario che Icardi segnasse. Era passato troppo tempo. Ha lavorato duro in settimana e meritava di partire titolare. Sappiamo che le ultime gare non erano state buone, ma per un attaccante la cosa più importante è fare gol. È un bene che abbia segnato due gol, due gol decisivi, ma avrebbe potuto segnare anche di più».