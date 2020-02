Tuchel su Icardi: “Ora tocca a Cavani, chi segna gioca” – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto sulla vicenda Icardi-Cavani. Ecco la sua riposta

Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel è intervenuto sulla questione Cavani-Icardi. Ecco le sue parole:

«Sempre la stessa domanda. Prima mi chiedevate di Cavani. Ora abbiamo cambiato perché diamo fiducia a tutti, anche a Cavani. Ho avuto l’impressione che fosse il suo momento. Con gli attaccanti funziona così, vale per tutti ma a maggiore ragione per gli attaccanti. Se segnano e fanno la differenza restano in campo».