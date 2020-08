Tuchel su Verratti: “Non ha i 90 minuti, ma giocherà” – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto alla vigilia del match contro il Bayern Monaco

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni su Marco Verratti:

«Ha preso un bel colpo, molto doloroso, ma ora sta meglio. È tornato in gruppo, si sta allenando e sarà disponibile. Sicuramente non può giocare 90′ o 120′, ci aspettiamo una partita ad alta intensità. Se sarà tutto ok decideremo al termine dell’allenamento».