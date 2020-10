Thomas Tuchel ha parlato del suo futuro e di come si sente in bilico dopo i brutti risultati conseguiti – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato del suo futuro sulla panchina del Paris Saint Germain dopo i brutti risultati conseguiti ad inizio stagione.

«Questo è esattamente il motivo per cui non leggo niente e non cerco il mio nome su Google. È per questo che non cerco niente, so quanto le cose possano essere difficili e mi va bene così. Non mi aspetto altro»