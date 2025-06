Tudor cerca Dan Ndoye del Bologna come primo acquisto per la Juventus - Calcio News 24

Igor Tudor sta iniziando a delineare la sua visione per la Juventus, e il suo primo obiettivo è chiaro: l’ala dinamica del Bologna Dan Ndoye. Dopo aver avuto proficui colloqui con Damien Comolli, il neo-nominato Direttore Generale del club, Tudor avrebbe reso noto di volere che Ndoye sia il primo rinforzo per la squadra. Questo sviluppo segue il crescente sostegno da parte dei vertici della Juventus a mantenere Tudor in panchina per la prossima stagione, soprattutto dopo il fallimento dei tentativi di assicurarsi Antonio Conte o Gian Piero Gasperini.

L’incontro tra Tudor e Comolli sembra essere andato oltre la semplice pianificazione futura o l’allineamento filosofico. A quanto pare, le discussioni sul mercato sono state molto intense, con Ndoye che emerge come un interesse comune. Questo segnala l’intenzione della Juventus di non perdere tempo nell’individuare giocatori che si adattino allo stile che Tudor vuole implementare. Ndoye, che ha impressionato nella scorsa stagione con il Bologna, sembra soddisfare sia i requisiti tattici che tecnici che Tudor cerca in un esterno versatile.

Dan Ndoye, 24enne nazionale svizzero, si è costruito una solida reputazione in tutta Europa. Ha iniziato la sua carriera professionistica al Losanna-Sport, prima di passare all’OGC Nizza e all’FC Basilea arrivato a Bologna nell’estate del 2023 e da allora è diventato una presenza offensiva affidabile. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha compiuto progressi significativi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e totalizzando nove gol e sei assist. Uno dei momenti più significativi della sua stagione è stato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Milan, che ha aiutato il Bologna a conquistare il suo primo trofeo importante in oltre sei decenni.

Ciò che rende Ndoye un’opzione interessante per la Juventus non è solo la sua produzione, ma anche la sua adattabilità. L’ala svizzera ha dimostrato di poter ricoprire efficacemente diversi ruoli. Nel sistema tattico preferito da Tudor, che spesso prevede una difesa a tre con centrocampisti offensivi e terzini, Ndoye potrebbe prosperare. Offre opzioni sia come centrocampista offensivo esterno appena dietro la punta, sia come terzino su entrambe le fasce. Sebbene prediliga il piede destro, ha dimostrato di saper giocare altrettanto bene su entrambi i lati del campo, agendo sia come ala tradizionale che come accentrante da sinistra.

Tuttavia, portare Ndoye a Torino potrebbe non essere semplice. Si ritiene che anche altri club, in particolare il Napoli di Antonio Conte, stiano tenendo d’occhio l’attaccante del Bologna. Questo significa che la Juventus potrebbe affrontare una dura concorrenza per il suo acquisto. Ciononostante, il fatto che Tudor ha personalmente identificato Ndoye come un pezzo chiave della sua nuova squadra suggerisce che il club potrebbe fare molta pressione per ingaggiarlo.

Mentre la Juventus cerca di riprendersi e ristabilire il suo dominio, mosse di mercato come questa saranno cruciali fin da subito. L’ingaggio di Ndoye non solo segnalerebbe un approccio proattivo, ma dimostrerebbe anche un chiaro allineamento tra la visione di Tudor e la direzione strategica del club.