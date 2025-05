Tudor: «Complimenti al Napoli per lo Scudetto; domani contano sia la testa che il cuore»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della partita dei bianconeri contro il Venezia

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima partita del campionato della Juve contro il Venezia. Di seguito le sue parole.

CONTA PIU’ LA TESTA O IL CUORE – «Faccio i complimenti al Napoli per lo Scudetto, sono stati bravi tutto l’anno. Domani servono tutte e due le cose, come sempre. Bisogna sudare fino alla fine, da una parte partita importante dall’altra va preparate come tutte le altre, concentrandosi a cose di campo».

NAPOLI HA MERITATO LO SCUDETTO – «In un campionato vince sempre chi più lo merita, sono 38 gare. Una competizione che dura tutto l’anno vince chi fa meglio».

INFORTUNATI – «Renato e McKennie hanno avuto problemi questa settimana ma oggi si sono allenati con la squadra. Anche Koopmeiners, Gatti situazione più o meno la situazione delle settimane scorse. Sono tornati i due squalificati e gli altri sono a disposizione».

