Tudor parla a Dazn: «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente»

Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara di Juve Manchester City: tutte le parole del tecnico sul match



Igor Tudor, ai microfoni di DAZN ha parlato nel post-gara di Juve Manchester City:

PAROLE – «Brutta sensazione, cinque gol presi non sono mai belli. Loro in questo momento per come si è preparata la partita, noi eravamo qualificati e abbiamo fatto riposare qualcuno, loro sono stati bravissimi. Noi siamo stati bassi e con la palla non abbiamo fatto bene. Pressavano in un modo con cui non riuscivamo a uscire. Dobbiamo essere più freschi ma in questo momento visto le condizioni è andata così».

DIFFERENZA TRA I DUE CLUB – «Abbiamo pagato tutto. Dovevamo essere perfetti, loro quando vogliono spendono 100 -200 milioni. Hanno i giocatori molto più forti di noi. Non cerco scuse ma ci devono essere tante condizioni messe insieme».

OTTAVO DI FINALE – «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente, non ho niente da rimproverare. È il calcio, a volte è brutto. Dimentichiamoci questa gara e andiamo avanti».

