Tudor: «Koopmeiners titolare? Ha lavorato bene in settimana. Scommesse? I ragazzi stanno bene, non qualcosa che puoi discutere ora»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro il Lecce

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Lecce. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Koopmeiners ha lavorato bene, si sta parlando un po’ troppo di lui. Ho scelto gli 11 migliori per oggi, c’è da non sbagliare niente. Anche quelli che entrano e che non entrano sono importanti. Bisogna confermarsi, il Lecce viene e non ci regalerà nulla».

LAVORATO SU CALCI PIAZZATI – «Vedrete. Si lavora sempre su tutto, le cose che sono mancate ma anche quello in cui andiamo forte. Ho visto bene la squadra, poi bisogna vedere quando inizia la gara dove non bisogna sbagliare nulla».

SU MCKENNIE E PERIN – «I ragazzi stanno tutti bene. Non è un tema da mezz’ora prima di gara. Sono tutti concentrati e vogliono fare bene».