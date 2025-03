Tudor Juventus, ci siamo! Accordo vicinissimo, l’allenatore è atteso in serata a Torino. Le ultimissime

Tudor Juventus, adesso ci siamo! Accordo a un passo, l’allenatore è atteso in serata a Torino. Le ultimissime in casa bianconera

Ci siamo: Igor Tudor andrà alla Juventus. La Vecchia Signora ha deciso di esonerare l’attuale tecnico Thiago Motta una settimana prima del match di Serie A contro il Genoa per poi virare con decisione sull’ex tecnico di Lazio e Verona. già presente in bianconero in passato da giocatore e nello staff di Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti sono al lavoro proprio in queste ore per formalizzare l’intesa nella giornata di oggi in modo da far arrivare il croato a Torino già in serata. Alla ripresa degli allenamenti, previsti domani alla Continassa, ci sarà dunque già lui a guidare la Juventus.