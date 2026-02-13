Tudor torna subito in panchina? Dopo la separazione con la Juve, è vicinissimo a quella big di Premier! Le ultime

Tudor verso il ritorno in panchina: dopo l’addio alla Juventus è a un passo da una big di Premier. Gli aggiornamenti

La Juventus osserva con attenzione il futuro di uno dei suoi ex guerrieri più riconoscibili. Secondo un’esclusiva di Matteo Moretto su X, Igor Tudor sarebbe infatti entrato nel radar del Tottenham, deciso a dare una svolta tecnica dopo l’esonero di Frank. Il club londinese avrebbe individuato proprio nell’ex difensore e allenatore bianconero il profilo ideale per rilanciare la squadra.

Moretto riferisce che Tudor è considerato un candidato di primissimo piano e che i primi contatti sono già avvenuti per valutare la fattibilità dell’operazione. Il tecnico croato, apprezzato per personalità, intensità e un calcio aggressivo, potrebbe così approdare in Premier League, un palcoscenico di assoluto prestigio.

Dopo le esperienze in Serie A e in Ligue 1, per l’ex allenatore della Juventus si tratterebbe di una nuova sfida nel campionato più competitivo al mondo, portando in Inghilterra quella grinta che i tifosi bianconeri conoscono bene. E secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il passo decisivo sarebbe già stato compiuto.

Dopo i colloqui di questa mattina, Tudor sarebbe infatti sempre più vicino alla panchina degli Spurs: tra le parti è stato raggiunto un accordo verbale. Il croato avrebbe accettato l’offerta del Tottenham, che gli propone un contratto fino a giugno 2026. Ora manca soltanto la firma per rendere ufficiale il suo nuovo inizio in Premier League.