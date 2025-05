Turci: «All’Inter servirà una cosa contro il Barcellona. Sostituto Lautaro? La mia idea è questa»

Le parole di Tommaso Turci giornalista e bordocampista Dazn, sul ritorno tra Inter e Barcellona in Champions League. I dettagli

Tommaso Turci ha parlato in esclusiva a InterNews24 del momento dell’Inter.

Argomento della settimana è ovviamente il pirotecnico 3-3 tra Barcellona ed Inter, nell’andata delle semifinali di Champions League. Hai visto il match di Montjuic? Quale può essere la vibe in vista del match del ritorno? L’Inter può concretamente passare il turno?

«L’Inter, dopo tre sconfitte di fila, ha dimostrato di essere una grande squadra offrendo una prestazione importante contro una delle formazioni più forti del mondo. La cosa che mi è piaciuta è la grande capacità di riprendersi la sicurezza nei propri mezzi, che sembrava essere un po’ mancata nelle precedenti uscite. Ho visto un’Inter cambiata anche dal punto di vista tecnico tattico, con gli innesti ed i ritorni di Thuram e Dumfries, che oggi sono senza dubbio i due giocatori più importanti e vanno preservati in vista del ritorno. Per tanto credo che se si approccerà la partita con la stessa verve e la stessa voglia, con un pizzico in più di qualità, rispetto alla gara d’andata, con un occhio particolare sull’out di destra, dove giocherà quel fenomeno di Yamal, francamente si possa sognare e si possa raggiungere la finale. Bisogna essere consapevoli però di giocare contro una delle squadre più forti del mondo».

Si parla di Lautaro Martinez come probabile assente nel match di ritorno a San Siro. Arnautovic o Taremi? Chi può essere il sostituto migliore per il capitano nerazzurro?

«Difficile perché bisogna capire come sta Arnautovic, visto i pochi minuti delle ultime uscite. Taremi a Barcellona è entrato bene ed ha fatto una delle migliori partite della stagione. Ci vuole un Taremi nella sua versione al top per riuscire a fare male alla squadra di Flick. Mi sento di dire che non bisogna escludere la possibilità di schierare un palleggiatore in più dietro l’unica punta. Non è probabile, ma vedere Frattesi dietro a Thuram non la vedrei cosi utopica come scelta».

