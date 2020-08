Tutti pazzi per Boga: Atalanta, Dortmund e Napoli sull’ala ivoriana

Il Sassuolo valuta Jeremie Boga circa 40 milioni: è corsa tra Atalanta, Borussia Dortmund e Napoli per l’ivoriano

Per Jeremie Boga è corsa a tre: Atalanta, Napoli e Borussia Dortmund. Questi i tre club che vogliono mettere le mani sull’ala ivoriana. Per spuntarla saranno decisive le cessioni visto che il Sassuolo valuta il suo gioiellino 40 milioni e non ha intenzione di fare sconti.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, nessuna delle tre pretendenti è ancora arrivata a offrire 40 milioni, ma lentamente tutte stanno alzando la posta, avvicinandosi alle richieste del Sassuolo. Il Napoli ha ricevuto un secco no quando ha provato ad inserire Younes come contropartita ma il club emiliano non intende accettare offerte che non siano solo cash.

Anche l’Atalanta aspetta di definire il futuro di Ilicic prima di poter rilanciare. Da Bergamo negli ultimi giorni è stato fatto il nome di Pessina come jolly per sbaragliare la concorrenza, senza scalfire le certezze del Sassuolo che non si muove dalla sua posizione: nessuno scambio, anche con conguaglio.

La minaccia più concreta che si profila all’orizzonte per il duo italiano è quella del Borussia Dortmund. Le voci che vogliono la stella dei tedeschi Sancho a un passo dallo United per 120 milioni non possono lasciare tranquilli Napoli e Atalanta. Sorride invece il Sassuolo, felice di una possibile asta.