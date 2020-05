Tutti pazzi per Haaland: Real Madrid in pole ma c’è anche la Juve

Haaland continua a segnare e le big continuano a sognarlo. Real Madrid in vantaggio. Ci pensa anche la Juventus

Tutti in fila per Erling Braut Haaland. Il centravanti classe 2000 del Borussia Dortmund ha realizzato 41 gol in 34 gare giocate con Salisburgo e BVB. Il Real Madrid, scrive il Corriere dello Sport, ha iniziato a corteggiarlo e sogna un grande attacco.

Sulle sue tracce, in vista del 2021 (si attiverà una clausola da 75 milioni) c’è anche la Juventus e ci sono tutte le big d’Europa. Pronta una maxi-asti europea per Haaland con il Real Madrid che sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. Ma la strada è ancora lunga.