Tutti pazzi per Pessina: Atalanta, Verona e Milan sul centrocampista

Milan, Atalanta e Verona su Matteo Pessina che dà precedenza ai rossoneri: le ultime sul centrocampista brianzolo

Matteo Pessina a Verona ha disputato una stagione eccellente, tanto è vero che ora il centrocampista brianzolo è nella condizione di scegliere il meglio per il suo futuro. Tre squadre su di lui: l’Atalanta, proprietaria del cartellino, lo riprenderebbe subito. Il Verona che vorrebbe tenerlo e il Milan.

La Gazzetta dello Sport ricorda che tre estati fa la dirigenza di via Aldo Rossi si è riservata un diritto del 50% sulla rivendita nel momento della cessione a titolo definitivo alla società bergamasca. All’atto pratico, insomma, ora Ivan Gazidis, spenderebbe la metà per ripor- tarlo a casa. Percassi lo valuta 20 milioni mentre il Milan 12 (e in questo caso ne spenderebbe 6), difficile trovare un punto di incontro con questi presupposti.

Secondo la Rosea il giocatore pensa solo ai colori rossoneri per buona pace di Juric che vorrebbe che rimanesse un altro anno a Verona per completare il suo percorso di crescita. Intanto nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Giuseppe Riso (il suo agente) e Paolo Maldini insieme a Ricky Massara, d.t.e d.s. rossoneri. Vertice che non ha ovviamente fornito verdetti immediati, ma di certo ha lasciato più di una porta aperta. In definitiva il dialogo è solo all’inizio.