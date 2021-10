In conferenza stampa Luca Gotti ha presentato Atalanta-Udinese, ecco le sue parole

L’ATALANTA – «Qualche volta in questo inizio campionato la squadra è riuscita a esprimersi meglio nel secondo tempo rispetto al primo, così come è successo anche il contrario in alcune occasioni. In questo inizio di campionato in Serie A gli spazi nei secondi tempi, nelle partite che abbiamo disputato noi, ma come mi capita di vedere spesso, sono diversi. Le partite assumono dei connotati diversi che rispondono meglio alle caratteristiche di alcuni giocatori. Su queste cose bisogna fare delle riflessioni un po’ più approfondite»

DEULOFEU – «Non conosciamo con precisione i tempi che comunque dovrebbero essere limitati. Dispiace, al di là del giocatore, il fatto che domani giocheremo contro Atalanta e mercoledì contro il Verona. Sono squadre che puntano molto sulle sfide individuali e a noi manca il giocatore che può risolverli»

GIOCATORI RECUPERATI – «Success sta avendo piccoli problemi con continuità e speriamo che si vada verso una normalizzazione del suo stato di benessere fisico. Per quanto riguarda Nestorovski, si è trattato di un lungo infortunio. Spero ci contagi con il suo entusiasmo»

GLI EX – «L’Atalanta mercoledì ha giocato un grandissimo primo tempo e a me è dispiaciuto molto vedere che nella ripresa l’occasione del vantaggio non sia bastata per premiare un grande partita. Per quanto riguarda i nostri ex: Muriel e Zapata sono ex da un po’ e fanno gol a tutti, non solo all’Udinese. Sarò felice di riabbracciare Musso domani»