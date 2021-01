Alla Dacia Arena, il match valido per il recupero della 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Atalanta si affrontano nel match valido per il recupero della 10ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Udinese Atalanta 1-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

1′ GOL UDINESE – Partenza a razzo dell’Udinese che ci mette 30 secondi per portarsi in vantaggio. Pereyra vola sulla fascia destra, entra in area e con la punta batte Gollini.

15′ Reazione Atalanta – I nerazzurri provano a reagire, ma l’Udinese riesce a resistere agli attacchi della Dea.

Udinese Atalanta 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 1′ Pereyra (U)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maelhe; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ammoniti: Pereyra (U)