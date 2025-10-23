Udinese, Bertola: «Entusiasta di giocare qui. Ora voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Nicolò Bertola: «Inizialmente facevo il centrocampista, i tifosi dell’Udinese sono da ammirare»

Nicolò Bertola, difensore dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Laziale, raccontando la sua carriera e l’esperienza con i tifosi friulani. Il giovane calciatore ha condiviso dettagli sul suo percorso calcistico e sull’accoglienza ricevuta a Udine.

Un inizio da centrocampista

Bertola ha rivelato che la sua carriera è iniziata in una posizione diversa: «Inizialmente facevo il centrocampista», ha dichiarato. «Poi, nel tempo, ho trovato la mia collocazione in difesa, dove mi sento più a mio agio». Questa transizione ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, permettendogli di sviluppare le caratteristiche che lo contraddistinguono oggi come difensore centrale.

L’arrivo all’Udinese

Il giovane talento ha parlato anche del suo trasferimento all’Udinese, sottolineando la fiducia riposta in lui dalla società: «Ho scelto Udine perché è un club con una lunga tradizione e tanti giocatori di qualità sono passati di qui», ha spiegato. «La fiducia che mi è stata data è fondamentale per crescere e migliorare».

L’esperienza con i tifosi

Bertola ha espresso ammirazione per i tifosi dell’Udinese, descrivendoli come appassionati e sempre vicini alla squadra: «I tifosi dell’Udinese sono da ammirare», ha affermato. «Sentire il loro supporto durante le partite è motivante e ci spinge a dare sempre il massimo».

Obiettivi futuri

Guardando al futuro, Bertola ha condiviso le sue ambizioni con la maglia bianconera: «Voglio continuare a lavorare sodo per migliorare ogni giorno», ha dichiarato. «Il mio obiettivo è contribuire al successo dell’Udinese e crescere come calciatore».

