Udinese, Bijol: «Non ci facciamo intimorire dai nomi sulle maglie. Oggi volevamo vincere»

Il difensore friulano Bijol ha parlato a Udinese TV dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. Le dichiarazioni nel post gara

Le parole di Bijol dopo Lazio Udinese:

PAROLE – «Non siamo molto felici, volevamo mostrare di poter vincere tutte le partite. È comunque un risultato importante che ci dà la forza per continuare a lavorare in questo modo. Confrontarci con questi grandi team ci permette di migliorarci, non ci facciamo schiacciare dai nomi sulle maglie e riusciamo a competere contro grandi avversari».