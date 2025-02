Udinese Europa? Bortoluzzi ci crede: «Una partita alla volta, come con Guidolin»

Udinese, le parole di Diego Bortoluzzi, ex vice allenatore dei friulani ai tempi di Guidolin, sull’obiettivo qualificazione in Europa

Diego Bortoluzzo, vice di Guidolin all’Udinese dal 2010 al 2014 ha parlato al Messaggero Veneto dopo la vittoria contro il Lecce e il sogno dei friulani di tornare in Europa.

LA VITTORIA CONTRO IL LECCE – «Ho visto una formazione solida, capace di condurre la partita per alcune fasi di gioco. A volte si è spenta e ha subìto il Lecce, ma forse perché, in generale, si fida della sua fase difensiva, che è molto buona. Vedo una certa tranquillità, dettata dalla buona posizione in classifica, ma ripeto: l’aspetto che più mi ha colpito è la compattezza in tutti i reparti.»

IL MERCATO ESTIVO DELL’UDINESE – «Ritengo che il mercato fatto dalla società durante la scorsa estate sia stato ottimo. Ogni anno la dirigenza è capace di scovare giocatori di spessore. Ho visto la gara con l’Atalanta dello scorso gennaio, quando sono stato colpito in particolare da Kristensen: era già in Friuli, ma nella circostanza ho notato un calciatore davvero forte.»

L’UDINESE PUÒ PUNTARE ALL’EUROPA? – «È un sogno che si può coltivare, anche perché davanti ai bianconeri ci sono formazioni che hanno qualche pausa. Per puntare alla qualificazione alle coppe, e i bianconeri a riguardo ci devono credere, bisogna avere continuità. La si trova facendo leva sulla tranquillità, sul fatto che nessuno chiede di centrare per forza quest’obiettivo, nonché sul fatto che la squadra è forte fisicamente. Importante è che non si verifichino infortuni.»

I PROSSIMI TRE IMPEGNI SONO ABORDABILI – «Come ordinava Guidolin, una partita alla volta. Certo è che se l’Udinese, in questo trittico di gare, riesce a conquistare 7 punti, può guardare in alto. A ogni incontro va messo un mattoncino per inseguire un traguardo che, se tagliato, sarebbe grandioso, anche alla luce di come si era chiuso il precedente campionato.»

IL CASO DEL RIGORE AL VIA DEL MARE – «L’importante è chiarirsi all’interno dello spogliatoio. Si tratta di una vicenda che si può sistemare subito: se le persone sono intelligenti, si può sistemare qualsiasi cosa. Runjaic in campo ha fatto ciò che doveva fare.»

LE SOMIGLIANZE CON L’UDINESE DEL 2010-11 – «Il Niño Sanchez! La sua classe c’è sempre. Detto ciò, certamente la nostra squadra disponeva di tanta qualità in ogni reparto e aveva un grande allenatore.»