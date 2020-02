Udinese, Marino: «Ecco perchè ho scelto Prodl e Zeegelar»

Udinese, il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino, spiega il motico dell’acquisto di Zeegelar e Prodl: le sue parole

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato in conferenza stampa dei nuovi acquisti, Zeegelar e Prodl.

ZEEGELAR – «Lo abbiamo corteggiato per lungo tempo, volevamo portarlo qua per rinforzare un ruolo in cui eravamo carenti. C’era la possibilità di prendere un giocatore di grande livello come Zeegelaar».

PRODL – «Ci puntiamo tanto, per il presente ma soprattutto per il futuro. La premessa è che ha un problema ad un ginocchio, ma siamo convinti che col nostro staff potremo riportarlo al top entro un mese-un mese e mezzo. Vogliamo recuperarlo, è un leader che può dare tanto con la sua esperienza».