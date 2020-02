Udinese, Zeegelaar: «Mi sarebbe piaciuto tornare già in estate»

Udinese, Marvin Zeegelaar parla del suo ritorno in bianconero: ecco le parole dell’esterno olandese arrivato a gennaio

Vecchia conoscenza in casa Udinese: è tornato, nel mercato di gennaio, Marvin Zeegelaar. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Normalmente gioco come quinto di centrocampo, ma non ho problemi, giocherò dove vorrà l’allenatore, l’importante è aiutare la squadra a fare punti. Mi sarebbe piaciuto essere qua già in estate, ma c’erano ancora cose da chiarire. Ringrazio comunque i dirigenti per questa possibilità».