Udinese, Davis e Kamara vittime di insulti razzisti: il duro comunicato di condanna del club friulano. La ricostruzione di quanto successo!

Udinese, Davis e Kamara sono stati vittime di insulti razzisti: il comunicato di condanna del club friulano dopo quanto successo

Il mondo del calcio italiano si trova, ancora una volta, a dover fare i conti con la piaga dell’intolleranza e della discriminazione. Nelle ultime ore, un grave episodio di odio online ha colpito due calciatori dell’Udinese, scatenando la ferma e immediata reazione della società friulana a tutela dei propri tesserati.

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L’attacco agli account social dei giocatori

I giocatori finiti nel mirino dei cosiddetti hater sono gli attaccanti Keinan Davis e Hassane Kamara. Entrambi i professionisti sono stati bersaglio di una serie di insulti di stampo razzista apparsi sotto i post dei loro profili social personali. Un fenomeno, quello del cyberbullismo e del razzismo digitale, che purtroppo continua ad inquinare l’ambiente sportivo, trasformando le piattaforme web in zone franche per comportamenti vili e deprecabili che nulla hanno a che vedere con il tifo.

Il comunicato ufficiale: tolleranza zero da parte dell’Udinese

Di fronte a questa ennesima dimostrazione di inciviltà, la dirigenza bianconera non ha esitato un istante a far sentire la propria voce, schierandosi apertamente e con forza al fianco dei propri atleti. Attraverso una nota diffusa sui canali istituzionali, il club ha voluto mandare un messaggio inequivocabile per stigmatizzare l’accaduto:

“Udinese Calcio condanna l’increscioso comportamento ai danni dei suoi giocatori Keinan Davis e Hassane Kamara, oggetto di insulti di stampo razzista sui propri profili social. Simili episodi vergognosi sono fuori da ogni logica di società civile ed inaccettabili e Udinese, storicamente modello di integrazione, si impegnerà sempre a contrastarli”.

Un club storicamente fondato sull’integrazione

Le parole del comunicato sottolineano un aspetto fondamentale della storia calcistica di questa società. La squadra friulana, infatti, è da decenni riconosciuta a livello internazionale come un vero e proprio modello di integrazione. Grazie a una fitta rete di scouting globale, lo spogliatoio dell’Udinese Calcio ha sempre fatto della multiculturalità e dell’accoglienza i propri punti di forza e di vanto.

L’attacco subito da Davis e Kamara colpisce quindi non solo la sensibilità dei diretti interessati, ma i valori fondanti dell’intera istituzione sportiva. La battaglia contro il razzismo nel calcio, sia dentro che fuori dagli stadi, richiede un impegno costante, e l’intervento tempestivo della società rappresenta un passo necessario per isolare i responsabili e ribadire che la discriminazione non troverà mai spazio in questo sport.