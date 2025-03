Udinese, De Canio promuove Runjaic: «La sua riconferma mi sembra logica, bisogna solo evitare passi falsi come col Verona»

Udinese, le parole di De Canio su Runjaic: «ha dimostrato il suo valore sia nei risultati sia nella gestione del gruppo, il caso Lucca lo dimostra»

Paolo De Canio, in una intervista al Messaggero Veneto, ha parlato del tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic e come è stato il suo impatto nel primo anno con i friulani e se la società debba confermarlo per la prossima. Di seguito le sue parole.

RUNJAIC DEVE EVITARE PASSI FALSI PER PROGRAMMARE IL FUTURO – «La sua riconferma mi sembra logica, ma deve limitare, se non evitare, passi falsi come col Verona».

LA SOCIETÀ È SODDISFATTA DI RUNJAIC – «Scelta logica e giusta, ha dimostrato il suo valore sia nei risultati sia nella gestione del gruppo. Il caso Lucca lo dimostra: ha fatto capire chi comanda senza creare stravolgimenti».

RUNJAIC È UNA RIVELAZIONE PER LA SUA DUTTILITÀ – «Più che i moduli, conta la capacità. Ha sfruttato bene la rosa, più continua delle ultime stagioni. Thauvin, Lucca, gli esterni e Solet ne sono la prova. La pazienza ha pagato».

RUNJAIC DEVE EVITARE ALTRI PASSI FALSI – «Dopo Verona deve ambire a un finale all’altezza. Così si consolida l’idea che l’Udinese possa essere ancora più protagonista in futuro».

COSA SIGNIFICA ALZARE L’ASTICELLA – «Significa far capire ai giocatori che certi palcoscenici si raggiungono con i risultati. Aiuta anche la società a fare scelte migliori sul mercato».

THAUVIN È IL GIOCATORE DA NON PERDERE – «Quando arrivò era spaesato, ora è fondamentale. Usa gli appoggi come i grandi campioni e non perde mai palla».

GIUDIZIO SU SANCHEZ – «No, ma viene da anni difficili».

SFIDA ALL’INTER – «Inzaghi avrà una brutta gatta da pelare, l’Udinese si gioca le partite con organizzazione e tecnica, soprattutto contro le big».