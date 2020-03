Udinese, De Maio: «Mi pesa non vedere la mia famiglia»

Sebastian De Maio, difensore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di UdineseTv per parlare del momento che sta attraversando

Il difensore dell’Udinese Sebastian De Maio è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese per via dell’emergenza coronavirus:

«Come tutti gli italiani sono preoccupato, non vedo la mia famiglia da tanto tempo. Mi pesa tanto. Sono qua a casa e aspetto notizie, speriamo possa finire tutto il prima possibile. Faccio lavori a casa, la società ci ha messo a disposizione la bici per poterci allenare. C’è poco da fare, ci aggiorniamo con i compagni tramite whatsapp».