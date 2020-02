Udinese, De Paul: «Grande gara contro l’Inter, ora testa al Brescia»

L’intervento di Rodrigo de Paul dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese contro l’Inter di Conte: le parole dell’argentino

Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il KO contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del giocatore di Gotti.

«Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo quando affronti squadre come l’Inter non puoi sbagliare nulla perché altrimenti succedono queste cose. Ora testa al Brescia, per noi sarà un’altra finale. Serve lavorare duramente per fare del nostro meglio sperando che anche la fortuna giri dalla nostra parte. In 22 partite l’Udinese non ha avuto neanche un rigore a favore, alla lunga questi numeri incidono».