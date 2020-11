Udinese, De Paul su Maradona: «Non sono riuscito a trattenere le lacrime»

Rodrigo De Paul ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona

Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona.

«Non è stato possibile trattenere le lacrime. La mia generazione è nata con il mito delle sue vittorie. Una volta ho mangiato con lui perché avevamo un amico in comune. Gli ho regalato una mia maglia del Racing. Potete immaginare come ero emozionato. Maradona per gli argentini è la storia: è stato lui che ha fatto conoscere la nostra nazione nel mondo e il Paese gli deve tanto. Quando da bambino sognavo di diventare un calciatore, avevo l’obiettivo di emularlo. Lui è stato la dimostrazione che con la voglia e il carattere puoi fare tutto. Per onorare il 10 che portava Diego dovrò dare sempre il massimo. Fisicamente non lo vedremo più, ma resterà la nostra bandiera».