Udinese, Fofana: «Vado via, con la Juve la mia “the last dance”»

Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

«È il flessore. Ho dato tutto, tutto. Quella corsa con la Juve col gol è stato come “The last dance”, la mia ultima perla con la maglia dell’Udinese».

ADDIO – «The last dance, gliel’ho detto. Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. È arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Sono un nomade. Ho giocato in tre paesi, Francia, Inghilterra, Italia. Sarà una scelta sportiva. Mediteremo, insieme al procuratore. Cerco nuovi obiettivi, in qualunque posto vada».

ATALANTA E INTER – «Non so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero molto bene. Ha un’idea di gioco. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono un po’ tifoso del Psg, la mia base è Parigi. Quella partita voglio guardarmela. Sono sicuro che sarà bella. Le due le squadre hanno giocatori che possono fare la differenza e deciderla, come Neymar e altri al Psg, Duvan Zapata e il Papu nell’Atalanta».