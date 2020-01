Udinese, Gotti: «Ribattuto colpo su colpo. Il gol nel finale? Un episodio»

Udinese, Gotti dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Milan: «Bravi a ribattere colpo su colpo. Il 3-2? Un episodio del calcio»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata nel recupero finale contro il Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore:

«I ragazzi sono stati bravi ad avere la forza di venire a San Siro e cercare di ribattere colpo su colpo a questo Milan. È nelle corde di questa squadra, per fare un passo in più rispetto al girone d’andata. Il gol finale? Eravamo sotto la linea della palla, non è un problema di disorganizzazione o di disattenzione, è venuto fuori un episodio come può accadere nel calcio, in un momento sanguinoso».