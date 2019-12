Udinese, Gotti rimane ma la squadra va in ritiro in vista di Bologna e Napoli

Dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio, l’Udinese decide di mandare la squadra in ritiro confermando Gotti

L’Udinese con solo 4 punti guadagnati nelle ultime 7 gare rimane pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Così la società ha importo il ritiro alla squadra in vista della sfida di Coppa Italia di domani contro il Bologna e di quella di Serie A di sabato contro il Napoli.

Confermato l’allenatore Luca Gotti, che dopo il 3-0 con la Lazio aveva detto: «La società ha tutti gli elementi per valutare e per decidere i tempi in cui vuole intraprendere il nuovo percorso».