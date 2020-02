Udinese, Gotti: «Sarri? Impossibile riproporre la modalità Napoli alla Juve»

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su mister Sarri

Un anno da vice al Chelsea, ora colleghi in bianconero ma in due squadre differenti. Luca Gotti e Maurizio Sarri, ora rivali in serie A. Il tecnico dell’Udinese è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare dell’allenatore della Juventus: «Roberto Donadoni è pacato, educato, ma non senza personalità. Dà grande sicurezza. Sarri ha un’idea di calcio e di quel che vuole. Sta andando bene su tre fronti, ma è impossibile riproporre la modalità Napoli alla Juve».