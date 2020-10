Udinese, Gotti: «Volevamo vincere a tutti i costi»

Luca Gotti ha parlato dopo la vittoria in Udinese-Parma

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Parma.

«Ho visto una squadra che voleva vincere a tutti i costi. Il Coroanvirus è una realtà con cui dobbiamo convincere. Non sapevamo il Parma come l’avrebbe vissuta questa situazione. Questa variabile incide fortemente sulla quotidianità. Non è facile».

DEULOFEU – «La sua posizione è quella di esterno d’attacco, cercando di limitargli i compiti difensivi. Questo è il suo ruolo».