Udinese Juve, Cuadrado: «Partita combattuta, ma vogliamo la scudetto»

Juan Cuadrado, esterno destro della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nel pre partita della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese.

«Sicuramente sarà una partita molto difficile. Noi ci giochiamo il campionato e loro la salvezza, quindi non sarà facile. Sarà molto combattuta ma noi abbiamo la testa giusta per far risultato e mettere la firma sullo scudetto. Sarebbe una cosa molto bella. Sicuramente tutto quello che è successo, che abbiamo passato, vedere i giocatori con la carica di chiudere il discorso è bello. Penso che faremo una buona partita».