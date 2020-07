Udinese Juve, Khedira e Higuain unici due assenti tra i bianconeri: i motivi

La Juventus è partita per Udine: Chiellini e De Sciglio con la squadra, nel pomeriggio arriva Bonucci. Higuain e Khedira out

La Juventus è partita per Udine per il match contro l’Udinese. Sarri dovrà fare a meno di alcuni elementi ma come riportato da Juventusnews24, Chiellini e De Sciglio saranno con la squadra a Udine anche se non convocati, Bonucci (squalificato) arriverà nel pomeriggio.

Unici assenti Khedira (in Germania per terapie) e Higuain (impossibilitato a viaggiare per via dei problemi alla schiena).