Udinese Juve, Marino: «Problema fisico per Lasagna. Consapevoli della nostra forza»

Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato prima della partita contro la Juventus

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro la Juventus.

LASAGNA – «Lasagna un paio di giorni fa ha accusato un problema al retto femorale. Dagli esami sembrava una cosa da nulla, ma stamattina ha accusato ancora dolore e non ce la farà neanche per la panchina».

SALVEZZA – «A Napoli la sconfitta è arrivata in maniera rocambolesca e immeritata. Siamo preparati a questa evenienza e siamo consapevoli della forza della nostra squadra. Ci siamo tenuti distanti dalla zona caldissima per tutto il campionato. A gennaio avevamo 11 punti di distacco. L’Udinese avrebbe 41-42 punti se non ci fossero i recuperi».