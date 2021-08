Udinese Juve, tifosi friulani infuriati con il club bianconero: il motivo

I tifosi dell’Udinese non hanno preso bene la decisione della società per l’esordio in Serie A contro la Juve. Il motivo

E’ subito polemica in casa Udinese in vista della gara di esordio in Serie A contro la Juve in programma domenica alle 18:30 alla Dacia Arena.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i tifosi friulani sarebbero in rivolta per il rincaro del prezzo dei biglietti e avrebbero chiesta alla società una modifica immediata. Il costo per assistere alla partita in Curva ammonta a 60 euro.