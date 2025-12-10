Udinese, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic...

Udinese, brutto ko contro il Genoa! Pozzo non ha gradito l’ennesimo passo falso e Runjaic ha voluto presentarsi in conferenza

L’inatteso ko interno contro il Genoa ha lasciato il segno in casa Udinese. Scrive La Gazzetta dello Sport che il patron Gino Pozzo non ha gradito l’ennesimo passo falso casalingo, maturato in una partita che i bianconeri sembravano controllare contro un avversario rinunciatario. La tensione è palpabile, tanto che Kosta Runjaic, squalificato, ha voluto presentarsi personalmente in conferenza stampa per assumersi le responsabilità della sconfitta e manifestare il proprio disappunto.



Ora testa alla sfida contro il Napoli campione d’Italia. Un match che evoca ricordi di mercato importanti, come la recente cessione di Lorenzo Lucca ai partenopei. Al suo posto oggi c’è Keinan Davis, finalmente titolare dopo i tanti problemi fisici. Ma la vera emergenza per Runjaic riguarda le corsie esterne.



Il tecnico, criticato per la sostituzione di Zanoli con il più difensivo Ehizibue contro il Genoa, si trova a fronteggiare una vera e propria penuria a sinistra in vista della gara contro gli azzurri. Kamara è infortunato, mentre Zemura, anch’egli acciaccato, partirà lunedì per la Coppa d’Africa, così come Rui Modesto (Angola), che si era adattato sulla fascia mancina. Anche Bayo è già partito per la competizione continentale, e Okoye dovrebbe seguirlo a breve.

Con la corsia sinistra sguarnita, Runjaic potrebbe essere costretto a una soluzione

d’emergenza: adattare Ekkelenkamp come quinto di centrocampo. L’olandese, finora impiegato come mezzala, ha la gamba e la tenuta per ricoprire quel ruolo, ma si tratterebbe comunque di un adattamento in una zona nevralgica del campo contro un avversario temibile come il Napoli.

