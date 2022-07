Udinese, l’agente di Udogie: «Piace a tanti club, ma non solo in Serie A»

L’agente di Destiny Udogie avvisa tutti i club interessati all’esterno in forza all’Udinese: le parole sul possibile futuro

Stefano Antonelli, ai microfoni di New Sound Level 90FM, ha parlato del possibile futuro di Destiny Udogie, laterale dell’Udinese accostato anche a diversi club di Serie A.

LE PAROLE – «Questo è un po’ un campo minato. Devo fare un po’ zero a zero su questa domanda. È normale che un giocatore così piaccia a tante squadre, alla Lazio, alla Roma, a tutte. Comunque non c’è soltanto la Serie A».