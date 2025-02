Udinese Lecce, i bianconeri ottengono i tre punti grazie Lucca: polemiche sul rigore assegnato da Bonacina

I bianconeri riescono a portare a casa i tre punti grazie al rigore poco chiaro concesso da Bonacina per una gomitata

Se ne parlerà per molto del rigore concesso all’Udinese e poi trasformato da Lorenzo Lucca che ha permesso ai bianconeri di vincere di misura in casa del Lecce nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A.

Alla mezz’ora l’Udinese è passato in vantaggio grazie ad un rigore molto generoso concesso dall’arbitro Bonacina dopo essere stato richiamato al VAR. Ad aumentare le polemiche è il teatrino scatenato dai giocatori bianconeri al momento di tirare il calco di rigore: Lucca si è preso il pallone, con diversi componenti della squadra attorno a lui per convincerlo con forza a lasciare la sfera al rigorista designato, ovvero Thauvin. Dopo aver tirato e trasformato il tiro dal dischetto Runjaic ha richiamato in panchina Lucca, al suo posto è entrato Iker Bravo.