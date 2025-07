Udinese, il saluto di Lucca alla squadra e i suoi ex tifosi: «Udine è stata una casa»

Il saluto sui social di Lorenzo Lucca all’Udinese: l’attaccante si è trasferito al Napoli, ma non dimentica la squadra friulana e i suoi ex tifosi

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli e si è già unito al ritiro estivo della squadra di Antonio Conte a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Pur senza un annuncio formale, il centravanti classe 2000 ha iniziato ad allenarsi con i compagni da qualche giorno, integrandosi rapidamente nel gruppo. Proveniente dall’Udinese, Lucca arriva in azzurro con l’obiettivo di mettersi in mostra e di consolidare la propria carriera in Serie A. Il trasferimento rappresenta per lui una grande occasione per crescere sotto la guida di un tecnico esperto come Conte, che punta a rafforzare il reparto offensivo con un attaccante giovane e promettente. Il rapporto con la sua ex squadra, l’Udinese, si è chiuso con parole di gratitudine e rispetto, a dimostrazione del legame speciale che Lucca mantiene con il club che lo ha lanciato nel grande calcio.

LUCCA SALUTA L’UDINESE – «A Udine, sei stata casa, sei stata pelle. Per sempre grato. Un “duro” che non sarà mai più solo».