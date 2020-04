Udinese, Marino: «Dobbiamo rifare il centrocampo, De Paul può partire»

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato del club

RIPARTENZA – «Pronti? Appena tutto sarà in sicurezza sì. Pensiamo a finire questo campionato, ma pure a iniziare bene il prossimo».

SALVEZZA – «Prima della sosta la squadra stava dando il meglio, aveva fatto quattro risultati utili anche se pareggi. Difesa buona e tante occasioni create. Qualcuna in più andava messa dentro. Ma credo che meritiamo qualche punto in più».

MERCATO – «Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti».

MUSSO – «Mi ricorda il Tacconi che ebbi ad Avellino. Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello».

BONAVENTURA – «E appunto un sogno. Mi creda, per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensi se giocassero insieme lui e De Paul.Uno spettacolo».