Udinese, Marino: «Mercato? Mi aspetto delle cause. Gotti? Parleremo»

Le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, sul mercato e non solo

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha parlato del calciomercato che verrà e anche del futuro di mister Gotti. Ecco le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica del club friulano a Sky Sport.

PRESTITI – «Trattare il prestito di un giovane è diverso dal trattare il prestito di un titolare in A. Non si possono comunque ritesserare, quindi i giocatori resterebbero fermi fino a settembre, dallo scorso marzo. Gli avvocati sono già pronti ad agire, sono pronti a tutelare i calciatori. Io mi aspetto qualche causa, quelli a scadenza ad esempio sono un grosso problema e non possiamo imporre a un calciatore che ha il contratto scaduto di prolungare. Allo stesso tempo non escludo che qualche giocatore trovi l’intesa poi per rimanere».

GOTTI – «C’è stima. Lo abbiamo convinto a diventare un primo allenatore e parleremo con lui al raggiungimento degli obiettivi. La volontà è quella di proseguire il rapporto».

SINERGIA – «Senza questa sinergia non avremmo preso Okaka e Sema. Per noi è un vantaggio. C’è Pussetto che ha fatto il percorso inverso e c’è stato un perfetto interscambio».