Udinese, Marino: «Non mi meraviglierei se De Paul rimanesse»

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato del mercato bianconero e del futuro di Rodrigo De Paul. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Il Gazzettino:

MERCATO – «Qualcun altro arriverà. Mancano più di venti giorni alla conclusione delle operazioni di compravendita, ecco perché è del tutto prematuro formulare giudizi o assegnare voti sui movimenti che ci sono stati in entrata e in uscita. Posso solo dire che la squadra sarà completata».

DE PAUL – «È innamorato di Udine e dell’Udinese, per cui se non arriva l’occasione della vita e anche la valutazione giusta per la società, non mi meraviglierei che De Paul rimanesse. Lo vedo stimolatissimo in allenamento, traina il gruppo, è giocatore fantastico, persona intelligente, un esempio per tutti. Per quanto riguarda la valutazione, i prezzi li leggiamo sui giornali, per cui è preferibile stare tutti sereni, accada ciò che è giusto debba accadere».