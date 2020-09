Udinese, Marino: «Pereyra acquisto da favola. De Paul resta»

Pierpaolo Marino ha parlato prima della partita Udinese-Spezia

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia.

DE PAUL – «Sarebbe stata una sorpresa per me veder partire De Paul. Non sono arrivate offerte serie per lui. Se non è accaduto nulla fino ad ora, non credo possano esserci grandi novità in questi giorni. Credo rimarrà. Abbiamo avuto approcci non seri con altre squadre dal punto di vista dell’offerta. È un sogno vederlo allenarsi ogni giorno».

PEREYRA – «Un acquisto da favola, possibile solo alla grande sinergia col Watford. La famiglia Pozzo non lesina la sua passione per questa squadra».

PALUMBO – «In futuro giocherà da regista, ma al momento si destreggia molto bene da mezzala. Deve ancora irrobustirsi nel fisico, ma ha doti tecniche incredibili; soprattutto nel suo sinistro».