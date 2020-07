Udinese, Marino: «Stiamo disputando un campionato da montagne russe»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato della stagione dei bianconeri

MONTAGNE RUSSE – «Riflessioni improntate all’amarezza per questo risultato. E riflessioni che sono anche un po’ autocritiche, bisogna voltare pagina. Non abbiamo tempo di riflettere sul passato perché dopodomani saremo di nuovo in campo per una partita delicata contro la Lazio. E’ stata una giornata di intense dialogazioni, esamine che hanno riguardato tutta la parte tecnica. Brutta batosta per la squadra? Si molto. Infatti alla fine di ogni riflessione c’è la preoccupazione di aver visto un ambiente molto dispiaciuto di questa ennesima discesa dalle montagne russe. Stiamo facendo un campionato che, come avete sottolineato, ci fa andare sulle montagne russe. Abbiamo iniziato con una vittoria con il Milan, poi c’è stata la sconfitta col Parma. E’ un campionato che ha vissuto molti alti e bassi».