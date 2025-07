Udinese, dopo le cessioni di Bijol e Lucca serve ricostruire l’asse portante: si cerca una punta e un difensore

Udinese, dopo le cessioni di Lucca e Bijol Pozzo e Nani al lavoro per ritrovare l’asse portante della squadra: serve una punta e un difensore

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il mercato dell’Udinese si muove lungo due direttrici principali: un difensore centrale e una punta. Dopo le cessioni pesanti di Jaka Bijol al Leeds e Lorenzo Lucca al Napoli, i bianconeri devono ricostruire l’asse portante della squadra. Gino Pozzo e Gianluca Nani, al timone delle operazioni, lavorano a stretto contatto con il tecnico Kosta Runjaic per completare l’organico in vista della nuova stagione.

Il club è vicino alla chiusura per il centrocampista polacco Jakub Piotrowski del Ludogorets, operazione da circa cinque milioni di euro. Tuttavia, l’affare sarà definito solo dopo aver chiarito le eventuali partenze nel reparto di centrocampo: Zarraga, Lovric e Payero sono tutti in bilico. Potrebbe servire anche un nuovo esterno sinistro, ma solo in caso di partenza di Kamara o Zemura.

In difesa, è già arrivato Nicolò Bertola, ma non sarà l’unico rinforzo. Tra i nomi seguiti c’è quello di Jay Idzes del Venezia, valutato però circa 10 milioni: una cifra che sembra fuori dalla politica economica del club friulano. Stesso prezzo anche per Kialonda Gaspar del Lecce, reduce da una buona stagione. Più accessibile, invece, il tunisino Alaa Ghram, classe 2001, attualmente allo Shakhtar Donetsk: il costo si aggirerebbe attorno ai sette milioni.

Per quanto riguarda l’attacco, la situazione è più fluida. Runjaic può già contare su Keinan Davis, Iker Bravo e Florian Thauvin. Rimangono sullo sfondo i nomi di Alexis Sanchez e David Pizarro, che però sembrano fuori dai piani tecnici. Simone Pafundi, infine, è vicino a un prestito in Serie B: l’agente Riso è al lavoro per trovare la sistemazione giusta.

Nel frattempo, la squadra è partita per il ritiro a Lienz, in Austria. Dopo il pareggio contro il NK Opatija, l’Udinese ha già fissato due amichevoli: il 30 luglio contro lo Strasburgo e il 2 agosto contro il Twente, ad Enschede.