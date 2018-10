Il presidente dell’Udinese: «Napoli e Fiorentina su Lasagna, ma non parte»

Kevin Lasagna è stato in estate oggetto di interesse degli azzurri e dei Viola, ma il presidente Soldati ha ribadito di credere nel bomber

A volta basta mezzo centimetro per cambiare una stagione. E questo è quello che potrebbe essere successo a Kevin Lasagna. Un inizio di stagione a dir poco deludente per l’attaccante dell’Udinese, con un solo gol firmato in 8 gare (contro il Chievo ndr.). Poi l’impensabile: convocazione per l’Italia al posto di Belotti e Balotelli, ingresso in campo al posto di Immobile e assist vincente per il gol decisivo di Cristiano Biraghi. E adesso la sua stagione potrebbe cambiare e le attenzioni delle big potrebbero tornare.

Ai microfoni di Radio Marte, il presidente dell’Udinese Soldati ha parlato del futuro del suo bomber e di un’interesse da parte del Napoli di Ancelotti. «Napoli su Lasagna? Mi ha telefonato qualche giornalista per saperne di più. Quest’estate c’erano tante squadre su Kevin, ma è un perno per noi. Pozzo voleva ripartire da lui e per questo è rimasto. Non solo il Napoli, anche la Fiorentina ha provato a prenderlo per cui parliamo di squadre interessanti, ma l’Udinese ha deciso di non venderlo. Lasagna è corteggiato e considerato e anche Mancini lo considera un calciatore importante, ma anche uno su cui facciamo molto affidamento. Anche Fofana era molto richiesto, ma deve dare ancora molto all’Udinese. Udinese-Napoli sarà una bella sfida come sempre, il Napoli gioca un bel calcio e ci sarà anche una bella cornice di pubblico»